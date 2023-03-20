В Коми трактористов, которые чистили снег, привлекли за пьяную езду

В Мировом суде Сосногорска к ответственности привлекли двух трактористов, которые чистили улицы города от снега. Оказалось, что за руль они сели в состоянии алкогольного опьянения. В результате их оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого, а также лишили водительских прав на полтора года.

Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, утром 7 февраля трактористы прошли осмотр у фельдшера и получили допуск на управление техникой, после чего приступили к расчистке улиц. А вот уже после выполнения работы они решили выпить крепкого алкоголя и поехали на базу, но по пути попались сотрудникам ГИБДД, которые и выяснили, что произошло.