Михаил Лабковский рассказал, как перестать страдать и научиться радоваться жизни

Психолог Михаил Лабковский ответил на вопрос, особенно актуальный в нашей стране, где так любят выражения "тяжкий крест" и "нелегкая судьба". Звучит он так: как перестать страдать и научиться радоваться жизни?

Привычка страдать, по мнению психолога, формируется из-за того, что нам нравится жалеть себя. И тем более — когда нас жалеют все вокруг. Позиция жертвы очень удобная штука, потому как с несчастных людей спрос не особенно высокий: каких от человека требовать, к примеру, карьерных успехов, если он и так, бедняга, тащит неподъемный груз.