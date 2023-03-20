В Коми сняли на камеру опасного зверя

В Национальном парке Койгородский заметили опасного хищника. Росомаха попала в объектив фотоловушки, установленной в лесу.

На видео зверь осторожно пробирается по снегу. При этом росомаха ведет себя очень спокойно и выглядит безобидной, но не стоит обманываться: это очень опасное и свирепое животное, на которое не решатся напасть ни волк, ни даже медведь.