16 000 рублей сгорят полностью: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

Россиянам рассказали о единовременной денежной выплате, которую необходимо получить в ближайшее время. Срок для получения истекает уже в конце марта. А размер таких денег составит порядка 16 тысяч рублей, которые будут выдаваться по заявлениям от людей. Об этом рассказал финансовый эксперт Валерий Попов, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, речь идет о денежной выплате, которую можно получить всего один раз, но зато каждый год. Средства выдают всем, кто в течение своей жизни активно помогал станциям переливания крови и больницам, то есть сдавал кровь. А после этого человеку присвоили звание почетного донора.
"Подобное звание выдают только в том случае, если человек сдал кровь в течение 40 раз за всю жизнь. А если в качестве дотаций передавались компоненты крови, например плазма, необходимо будет подтвердить 60 таких процедур. Мужчины минимально могут удостоиться такого звания в 26 лет, если начнут сдавать кровь с 18 лет, а женщинам для этого необходимо будет десять лет", – отметил эксперт.
Он добавил, что все обладатели такого звания, помимо различных льгот, имеют право еще и на ежегодную денежную выплату. При этом совершенно неважно, когда именно человек получил почетный статус: в советское время или уже сейчас. А размер выплаты каждый год меняется за счет индексаций. Сейчас пособие составляет уже около 16 500 рублей.
Средства перечисляют россиянам только после подачи заявления. И важно сделать это до 1 апреля, потому что именно в такой срок должны будут выданы все деньги гражданам. Можно подать заявление через портал "Госуслуги" или лично в соцзащите. Помимо паспорта и удостоверения почетного донора понадобится передать еще реквизиты своего банковского счета, чтобы именно туда была переведена выплата.