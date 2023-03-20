16 000 рублей сгорят полностью: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

Россиянам рассказали о единовременной денежной выплате, которую необходимо получить в ближайшее время. Срок для получения истекает уже в конце марта. А размер таких денег составит порядка 16 тысяч рублей, которые будут выдаваться по заявлениям от людей. Об этом рассказал финансовый эксперт Валерий Попов, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, речь идет о денежной выплате, которую можно получить всего один раз, но зато каждый год. Средства выдают всем, кто в течение своей жизни активно помогал станциям переливания крови и больницам, то есть сдавал кровь. А после этого человеку присвоили звание почетного донора.