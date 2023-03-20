Сбер: в семь раз вырос спрос на кредитование индивидуального жилого строительства в РК

За два месяца 2023 года Сбер в Республике Коми выдал в семь раз больше ипотеки на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), чем за этот же период годом ранее.

Объем кредитования на индивидуальное жилое строительство в регионе составил 66 млн рублей.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка: «Такие кредиты набирают популярность по ряду понятных причин: в первую очередь, собственный дом – мечта многих семей, а ИЖС – удобный инструмент для её реализации. К тому же ИЖС позволяет получить постоянную регистрацию, предполагает развитую инфраструктуру и главное – даёт возможность взять кредит с господдержкой, то есть с низкой ставкой, можно использовать материнский капитал и другие льготы. Впереди весна, сезон переездов и строительства частных домов, в связи с этим мы ожидаем дальнейшего роста спроса на этот продукт».