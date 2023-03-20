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Сбер зафиксировал тренд на сбережения жителей Республики Коми в 2023 году

Сбер зафиксировал тренд на сбережения жителей Республики Коми в 2023 годуФото Sber

За первые два месяца 2023 года жители Северо-Запада открыли в Сбере срочные вклады на более чем 200 млрд рублей. Это на 60 процентов больше результатов аналогичного периода прошлого года.

По итогам первых двух месяцев 2023 года объем срочных вкладов, отрытых в Сбербанке в Республике Коми, вырос на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,6 млрд рублей.

Всего в Республике Коми за этот период открыто в Сбере почти 19 тысяч вкладов. Средняя сумма вклада по итогам первых двух месяцев 2023 года в Республике Коми увеличилась на 44 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 612 тысяч рублей.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:

«Тренд на сбережение мы зафиксировали с весны прошлого года, когда ставки беспрецедентно выросли. Сейчас условия на депозиты в Сбере также остаются привлекательными и позволяют сохранить и приумножить свободные денежные средства наших клиентов. А при наличии у них подписки СберПрайм+  есть возможность оформить вклад с повышенной процентной ставкой и увеличить доход, чем вкладчики активно пользуются».

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:

«Мы наблюдаем постоянный рост объема срочных вкладов, выданных Коми отделением Сбербанка. Только за первые два месяца текущего года количество выданных депозитов, оформленных онлайн, увеличилось на 29% и составило более 11 тысяч вкладов. В первую очередь это связано с удобством открытия и привлекательными предложениями».

Также на Северо-Западе растёт интерес к юаням. Так, в феврале по сравнению с январем 2023 года спрос на вклады физлиц в юанях вырос на 80 процентов. Объем привлеченных денежных средств на срочные счета в китайской валюте увеличился на 40 процентов.

Наибольший рост интереса к сбережениям в юанях Сбер зафиксировал в Северной столице, Мурманске, Архангельске и Республике Коми, где в феврале срочные вклады в юанях открывали в два и более раз чаще, чем месяцем ранее.

Подробнее о вкладах Сбера — на сайте банка.

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