Сбер зафиксировал тренд на сбережения жителей Республики Коми в 2023 году

За первые два месяца 2023 года жители Северо-Запада открыли в Сбере срочные вклады на более чем 200 млрд рублей. Это на 60 процентов больше результатов аналогичного периода прошлого года.

По итогам первых двух месяцев 2023 года объем срочных вкладов, отрытых в Сбербанке в Республике Коми, вырос на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,6 млрд рублей .

Всего в Республике Коми за этот период открыто в Сбере почти 19 тысяч вкладов. Средняя сумма вклада по итогам первых двух месяцев 2023 года в Республике Коми увеличилась на 44 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 612 тысяч рублей .

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка: «Тренд на сбережение мы зафиксировали с весны прошлого года, когда ставки беспрецедентно выросли. Сейчас условия на депозиты в Сбере также остаются привлекательными и позволяют сохранить и приумножить свободные денежные средства наших клиентов. А при наличии у них подписки СберПрайм+ есть возможность оформить вклад с повышенной процентной ставкой и увеличить доход, чем вкладчики активно пользуются».