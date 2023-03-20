Сбер зафиксировал тренд на сбережения жителей Республики Коми в 2023 году

За первые два месяца 2023 года жители Северо-Запада открыли в Сбере срочные вклады на более чем 200 млрд рублей. Это на 60 процентов больше результатов аналогичного периода прошлого года.
По итогам первых двух месяцев 2023 года объем срочных вкладов, отрытых в Сбербанке в Республике Коми, вырос на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,6 млрд рублей.
Всего в Республике Коми за этот период открыто в Сбере почти 19 тысяч вкладов. Средняя сумма вклада по итогам первых двух месяцев 2023 года в Республике Коми увеличилась на 44 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 612 тысяч рублей.
Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:
«Тренд на сбережение мы зафиксировали с весны прошлого года, когда ставки беспрецедентно выросли. Сейчас условия на депозиты в Сбере также остаются привлекательными и позволяют сохранить и приумножить свободные денежные средства наших клиентов. А при наличии у них подписки СберПрайм+ есть возможность оформить вклад с повышенной процентной ставкой и увеличить доход, чем вкладчики активно пользуются».
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
«Мы наблюдаем постоянный рост объема срочных вкладов, выданных Коми отделением Сбербанка. Только за первые два месяца текущего года количество выданных депозитов, оформленных онлайн, увеличилось на 29% и составило более 11 тысяч вкладов. В первую очередь это связано с удобством открытия и привлекательными предложениями».
Также на Северо-Западе растёт интерес к юаням. Так, в феврале по сравнению с январем 2023 года спрос на вклады физлиц в юанях вырос на 80 процентов. Объем привлеченных денежных средств на срочные счета в китайской валюте увеличился на 40 процентов.
Наибольший рост интереса к сбережениям в юанях Сбер зафиксировал в Северной столице, Мурманске, Архангельске и Республике Коми, где в феврале срочные вклады в юанях открывали в два и более раз чаще, чем месяцем ранее.
Подробнее о вкладах Сбера — на сайте банка.