В Усинске завершились поиски 56-летнего Василия Трубина. Об этом сообщили волонтеры отряда "ЛизаАлерт" Коми.
Он пропал 7 марта, после чего были организованы поиски. Из примет были известны возраст, рост, телосложение, цвет глаз и волос мужчины. Он был одет в черную куртку, белую футболку, синие джинсы и черную шапку.
Поиски продолжались достаточно долго, и вот, 29 марта, стало известно, что мужчина найден. По информации волонтеров, спустя две недели поисков его нашли живым. Подробности не раскрываются.
В Коми завершились поиски пропавшего 56-летнего мужчины
- 12:30 20 марта
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В Усинске завершились поиски 56-летнего Василия Трубина. Об этом сообщили волонтеры отряда "ЛизаАлерт" Коми.
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