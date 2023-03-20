В Коми завершились поиски пропавшего 56-летнего мужчины

В Усинске завершились поиски 56-летнего Василия Трубина. Об этом сообщили волонтеры отряда "ЛизаАлерт" Коми.



Он пропал 7 марта, после чего были организованы поиски. Из примет были известны возраст, рост, телосложение, цвет глаз и волос мужчины. Он был одет в черную куртку, белую футболку, синие джинсы и черную шапку.



Поиски продолжались достаточно долго, и вот, 29 марта, стало известно, что мужчина найден. По информации волонтеров, спустя две недели поисков его нашли живым. Подробности не раскрываются.