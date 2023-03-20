Размер выплат изменится уже в апреле: пенсионерам рассказали, чего ожидать

В апреле изменятся размеры пенсий россиян. Кроме того, к определенной дате в этом месяце поступит еще и единовременная выплата. Об этом 20 марта 2023 года сообщил портал PRIMPRESS.

Индексация будет на сумму от 200 до 500 рублей. Это всего 3,3 процента в зависимости от вида выплат. В целом по году социальные пенсии увеличатся на 13 процентов. Часть из этого повышения составят цифры июня прошлого года. В апреле кроме пенсионных поступлений приходят разовые выплаты к Дню Победы.