Размер выплат изменится уже в апреле: пенсионерам рассказали, чего ожидать

В апреле изменятся размеры пенсий россиян. Кроме того, к определенной дате в этом месяце поступит еще и единовременная выплата. Об этом 20 марта 2023 года сообщил портал PRIMPRESS.
Индексация будет на сумму от 200 до 500 рублей. Это всего 3,3 процента в зависимости от вида выплат. В целом по году социальные пенсии увеличатся на 13 процентов. Часть из этого повышения составят цифры июня прошлого года. В апреле кроме пенсионных поступлений приходят разовые выплаты к Дню Победы.
Дата относится к маю, но начисления идут в апреле заранее к празднику. На федеральном уровне сумма составляет 10 тысяч рублей. В некоторых регионах предусмотрены дополнительные прибавки. Если в марте пенсионеру исполняется 80 лет, то прибавка составит примерно 7 тысяч 500 рублей. Это страховая пенсия по старости. Если у пенсионеров есть иждивенцы, а подтверждение зафиксировано в марте, то эта группа пенсионеров получит 2 тысячи 500 рублей.