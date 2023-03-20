Певица МакSим сорвала свой концерт в Сочи: девушка с трудом произносила слова

Певица МакSим оказалась в центре скандала после своего же концерта в Сочи. Как сообщает портал Super, ей стало плохо во время выступления: девушка с трудом могла говорить и стоять на ногах, поэтому после пятой песни ей пришлось прервать выступление.

Сообщается, что сейчас с артисткой работают врачи. По словам PR-директора певицы Яны Богушевской, Марине действительно стало плохо. Возможно, потому что было сложное расписание, много съемок, несколько десятков концертов подряд. Директор певицы Павел Назаров отметил, что зрителям вернут деньги за билеты.