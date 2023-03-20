В России в четыре раза увеличат один из штрафов

Минимальный штраф за нарушение правил охоты будет увеличен в четыре раза: с 500 рублей до двух тысяч рублей. Законопроект могут принять в первом чтении уже в апреле 2023 года.

Кроме того, законопроектом предлагается установить минимальный срок лишения лицензии на охоту от одного года до двух лет. Отмечается, что в 2019–2021 годах в России выявили более 121 тысячи нарушений требований правил охоты. По более 80% из них назначили штраф всего в 500 рублей.