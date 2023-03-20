В России в четыре раза увеличат один из штрафов

Минимальный штраф за нарушение правил охоты будет увеличен в четыре раза: с 500 рублей до двух тысяч рублей. Законопроект могут принять в первом чтении уже в апреле 2023 года.
Кроме того, законопроектом предлагается установить минимальный срок лишения лицензии на охоту от одного года до двух лет. Отмечается, что в 2019–2021 годах в России выявили более 121 тысячи нарушений требований правил охоты. По более 80% из них назначили штраф всего в 500 рублей.
При этом за тот же период в результате незаконной охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека. Основная причина — это несоблюдение правил.
Размер причиненного вреда охотничьим ресурсам составил 79,8 миллиона рублей, из них взыскано на возмещение ущерба 51,6 миллиона, сообщается в материале "Известий".