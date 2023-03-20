Водолеям могут остаться крайними, а Овнам нужна перезагрузка: гороскоп на 20 марта

Овен: Астрологи говорят, что этот день отлично подходит для того, чтобы поэкспериментировать с внешностью. Можно записаться на стрижку, новый имидж точно принесёт удачу и уверенность в себе. Если же страх что-то менять в себе сильнее, посетите спа-салон. Телу тоже необходима перезагрузка. Телец: Изначально может показаться, что день складывается более чем удачно. Постарайтесь особо не обольщаться, к полудню тенденция со временем сменится. Прошлое может накрыть вас с головой. Вероятно, всплывут проблемы, которые вы долгое время игнорировали. Стоит погасить и старые долги.

Близнецы: Астрологи говорят, что предстоящий день хорош в плане любви. Ситуация в личных отношениях примет стабильное положение. Представители знака Близнецы наконец избавятся от одной из многих своих проблем. Одиноким сердцам выпадет возможность встретить своего человека.

Рак: Представители данного знака зодиака с самого утра настроят себя на серьезный лад. Именно это поможет Ракам достичь успеха в работе. Этот понедельник идеально подходит для того, чтобы разобраться с бюджетом. Попробуйте проанализировать все свои траты. Возможно, некоторые из них не обоснованы.

Лев: В этот день Львам по плечу любая задача. По этой причине вы станете любимчиком у начальства. Руководство не просто возложит новые обязанности на вас, но и делегирует свои. Конечно, без споров с коллегами может не обойтись, но в целом понедельник пройдёт удачно и безоблачно.

Дева: На то, что вам все лавры достанутся за красивые глаза, рассчитывать не стоит. Придется хорошенько поработать, чтобы услышать хотя бы намёк на похвалу. Вероятны ссоры с домочадцами. В моменте вам может показаться, что вас и приложенные усилия обесценивают. Постарайтесь не разжигать масштабный конфликт.

Весы: В этот день Весам очень опасно проявлять легкомыслие или идти на риски. Кроме того, удача вряд ли будет на вашей стороне. Ближайшие двадцать четыре часа требуют от вас серьёзности. Постарайтесь тщательно взвешивать каждое решение и обдумывать по несколько раз ответ, прежде чем дать окончательный.

Скорпион: Скорпионы могут смело начинать новые отношения. Они могут быть не только романтическими. Вполне себе подойдут и деловые или дружеские. Если говорить кратко, астрологи рекомендуют расширить свой круг общения. Старайтесь не оставаться в тени и проявлять себя на полную.

Стрелец: Коммуникативные навыки Стрельцов в этот день будут развиты как никогда. Наконец вы сможете четко и твердо отстоять свою точку зрения. Кроме того, удастся поговорить с партнером на тему, которая ранее казалась запретной. Но есть вероятность, что близкие могут неправильно истолковать ваши слова.

Козерог: В этот день, чтобы успеть всё до вечера, Козерогам необходимо встать с кровати раньше обычного. Утром лучше действовать в одиночку, после полудня можно обратиться за помощью к коллегам или членам семьи. Четко обозначьте свой график, тогда проблем с выполнением всех задач не возникнет.

Водолей: Водолеи, постарайтесь избегать различных конфликтов. Возможно, вы останетесь крайними. Кроме того, обойдитесь без колких шуток, поскольку именно ваше чувство юмора может стать причиной для масштабной ссоры. Вечером отправьтесь в магазин и купите то, о чем долгое время мечтали.