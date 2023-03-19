В Коми будут судить водителя, из-за которого погибли три человека

В Княжпогостском районе будут судить 35-летнего влдителя, по вине которого произошла жуткая авария с тремя погибшими и одним пострадавшим. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Как сообщили в ведомстве, ДТП случилось в январе 2023 года. Мужчина ехал за рулем Suzuki Grand Vitara по трассе Сыктывкар – Ухта. На 192 километре дороги он вдруг потерял управление автомобилем и вылетел на встречку, где протаранил Renault Duster.
В результате аварии три человека погибли. Среди них были жена обвиняемого и шестилетний ребенок. Также погиб пассажир встречного авто, а девятилетний ребенок серьезно пострадал. Уголовное дело вскоре рассмотрят в суде.