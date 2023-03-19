В России снизили срок давности по экономическим преступлениям

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Так, по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов), 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных средств или имущества организации или ИП) и 199.4 (уклонение от уплаты страховых взносов) УК РФ будут уменьшены максимальные сроки наказания на 1-2 года в виде лишения свободы, «что приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности». Также уменьшится максимальный срок лишения свободы по ряду преступлений о неуплате налогов и сборов.
"Одновременно Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополняется положениями, в соответствии с которыми уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае уплаты в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней, а также суммы соответствующего штрафа", — говорилось в заключении комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.
Как указывал кабмин, данный закон был разработан во исполнение поручений президента для снижения негативных последствий для экономики РФ и «направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей», пишет РИА Новости.