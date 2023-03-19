На несколько районов Коми обрушится метель: объявлено штормовое предупреждение

19 марта на несколько районов Коми обрушится непогода. Синоптики предупреждают об усилении юго-западного и западного ветра до 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Временами ожидается метель до 1000-300 метров. В связи с этим в МЧС объявили штормовое предупреждение.

Напомним также, что синоптики уже дали прогноз на следующую неделю в Коми. Повсеместно пройдут осадки, местами сильные (снег, мокрый снег, временами с дождём), не обойдётся и без сильного ветра — его порывы прогнозируются до 15-20 м/с, на крайнем северо-востоке вновь возможно и до 25 м/с, отсюда и метель, временами с ухудшением видимости до 500 м и менее.