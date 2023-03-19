Снегопады и мощный ветер: синоптики дали прогноза на неделю в Коми

Метеорологи дали новый прогноз на грядущую рабочую неделю. Погоду продолжат определять глубокие циклоны.

По прогнозу синоптиков, повсеместно пройдут осадки, местами сильные (снег, мокрый снег, временами с дождём), не обойдётся и без сильного ветра — его порывы прогнозируются до 15-20 м/с, на крайнем северо-востоке вновь возможно и до 25 м/с, отсюда и метель, временами с ухудшением видимости до 500 м и менее. Лишь в коротких перерывах между вихрями ожидается налаживание погоды.