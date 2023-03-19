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Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, который скоро ждут заметные перемены

Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, который скоро ждут заметные переменыarnika.vip

Известный астролог Тамара Глоба дала очередной прогноз, в котором особенно выделила один из знаков зодиака. Звезды указывают, что удача в ближайшее время будет на его стороне, пишет Teleprogramma. Кто оказался любимчиком госпожи удачи.

Рыбы 

Представители водного зодиакального круга могут почувствовать присутствие и помощь со стороны фортуны. Звезды сулят Рыбам легкую дорогу даже к самым что ни на есть амбициозным целям: удача поможет им достигнуть желанного скоро и запросто. Окружающим только и останется, что недоумевать и завидовать впечатляющим успехам Рыб.

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