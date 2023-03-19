Сыктывкарец попытался на ходу запрыгнуть в автобус и упал под колеса

Пьяный сыктывкарец попал под колеса автобуса, когда попытался заскочить в него на ходу. Это случилось поздно вечером возле автобусной остановки в районе дома №111 на улице Карла Маркса, сообщает “Комиинформ”.

Как рассказали очевидцы, нетрезвый молодой человек стоял на остановке и не собирался садиться в автобус. Однако, как только автобус маршрута №15 тронулся, молодой человек заскочил в него и попытался зацепился за поручень, но не удержался и упал.