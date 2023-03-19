Роскачество определило чем маргарин отличается от сливочного масла

Эксперты рассказали, чем отличается маргарин от сливочного масла и сколько трансжиров содержится в данных продуктах, сообщает "Роскачество". Отметим, что сливочное масло и маргарин это совершенно разные продукты, хотя по виду очень похожи. Всем известно, что сливочное масло получают из взбитых сливок, а вот маргарин для многих это опасная смесь трансжиров.

Трансжиры это трансизомеры жирных кислот, то есть жиры с измененной химической формулой. Такие жиры плохо усваиваются организмом и приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Напомним, что ранее маргарин производили из частично гидрогенизированных растительных масел. Такой маргарин удобно использовать в кондитерских изделиях. Однако с 2018 года действует закон, который ограничивает содержание трансжиров искусственного происхождения до 2 процентов от общего содержания жира в продукте. С учетом новых требований производителям маргарина потребовалось менять текстуру жиров.