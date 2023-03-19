Роскачество определило чем маргарин отличается от сливочного масла

Эксперты рассказали, чем отличается маргарин от сливочного масла и сколько трансжиров содержится в данных продуктах, сообщает "Роскачество". Отметим, что сливочное масло и маргарин это совершенно разные продукты, хотя по виду очень похожи. Всем известно, что сливочное масло получают из взбитых сливок, а вот маргарин для многих это опасная смесь трансжиров.
Трансжиры это трансизомеры жирных кислот, то есть жиры с измененной химической формулой. Такие жиры плохо усваиваются организмом и приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Напомним, что ранее маргарин производили из частично гидрогенизированных растительных масел. Такой маргарин удобно использовать в кондитерских изделиях. Однако с 2018 года действует закон, который ограничивает содержание трансжиров искусственного происхождения до 2 процентов от общего содержания жира в продукте. С учетом новых требований производителям маргарина потребовалось менять текстуру жиров.
"Сейчас маргарина как такового уже не существует. Чаще всего он представляет собой спред — смесь из растительных или растительных и животных жиров. Для получения современных маргаринов между собой сначала смешивают полутвердые от природы масла (пальмовое, пальмоядровое, кокосовое, а иногда сливочное) и жидкие (подсолнечное, рапсовое, оливковое и др.). В ходе этого процесса (он называется переэтерификация) изменяется состав масел, жиры становятся одинаковыми по структуре", — рассказал эксперт Владимир Бессонов.
По словам Бессонова, в ходе исследований трансжиров в сливочном масле и маргарине было обнаружено не более 5 процентов, хотя их количество может достигать и 8. Что же касается маргарина, то разные продукты будут иметь разный процент жирности, но минимум будет составлять 20 процентов, а это значит, что маргарин друг от друга отличается по составу.