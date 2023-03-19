Весов ждут неприятные испытания, а Рыбы решат острые вопросы: гороскоп на 19 марта

Благоприятное расположение планет для вопросов, касающихся здоровья. Нет смысла откладывать визит к врачу, если вы видите явную проблему. Хороший период для установления новых правил и порядков на работе, если у вас руководящая должность. Не забудьте отметить своих подчинённых, которые хорошо работают, премией или иным поощрением. В ближайшем будущем конфликтов у всех знаков зодиака не предвидится. Овен

Овнам рекомендуется избегать активных действий и перенести важные дела на другое время. Сейчас не самый лучший период для новых начинаний и реализации своих идей. Трудно будет избежать стресса и тревоги, поэтому старайтесь сохранять спокойствие. Лучше насладитесь отдыхом на природе в кругу друзей. Позвольте себе немного расслабиться и отвлечься от насущных проблем.

Телец

У Тельцов благоприятный период для того, чтобы наладить отношения со своими родственниками и погасить создавшиеся конфликты. Старайтесь избегать людных мест и следите за своим питанием. У многих не исключены отравления и обострение хронических болезней ЖКТ. Порадуйте близких приятными сюрпризами и расставьте приоритеты на работе. Именно сделанный выбор повлияет на вашу дальнейшую жизнь.

Близнецы

Рекомендация для всех Близнецов: держите свои эмоции под контролем. Впереди конфликтный период, который может принести не самые приятные перемены. Взвешивайте каждое слово и старайтесь не усугублять ситуацию. Свободное время потратьте для восстановления энергетических ресурсов. Не паникуйте и не принимайте опрометчивых решений, дождитесь более благоприятного времени.

Рак

Ракам предстоит нелёгкий выбор. Вы можете продолжить идти дальше привычной дорогой, преследуя цели общества, или обрести право быть самим собой. Впрочем, если хватит сил шире посмотреть на создавшееся положение, то, возможно, вам удастся превзойти такое противоречие. Но для этого нужно будет полностью избавиться от влияния эгоизма и взглянуть на вещи более объективно.

Лев

Благоприятный и удачный день у Львов для освоения новой профессии, прогулок по парку и путешествий. Наступление хорошего периода для творческих натур, который будет наполнен приятными эмоциями и реализацией идей. В свободное время можно заниматься восточными практиками. Рекомендуются витаминные тёплые напитки для поддержания иммунитета и здоровый сон.

Дева

Пожалуй, вы попали в такие неприятности, из которых вряд ли выйдете без потерь. Ваше легкомыслие сыграло с вами злую шутку. Вы идёте на неоправданный риск, не имея конкретного плана действий. Не исключено, что вы попали в чьи-то умело расставленные сети. Остановитесь и попытайтесь определить, в какую игру вас пытаются вовлечь. Сейчас для Дев это первостепенная задача.

Весы

Жизнь приготовила для Весов многих неприятные испытания. Рекомендуется сохранять спокойствие и лишний раз не поддаваться на провокации окружающих. Расположение планет способствует возникновению конфликтов и взаимных недопониманий, что может отразиться на рабочем процессе. Этот период больше подходит для путешествий и получения новых эмоций. Поэтому, если есть возможность, собирайте чемоданы.

Скорпион

Скорпионов ждут большие испытания. В ближайшем будущем от вас потребуется выдержка и терпение. Придётся искать себе дорогу без чьей-либо поддержки. Если проявите твёрдость духа и силу воли, ничто не заставит вас идти на попятную в вашем деле. Помните, что осуществить свои намерения вам по силам! Этот этап нужен для того, чтобы вы ценили полученное.

Стрелец

У Стрельцов появилась долгожданная возможность отдохнуть и восстановить силы, отдохнуть и проанализировать свои ошибки. Вы сможете сделать соответствующие выводы и принять важные решения. Возможно, вам следует пересмотреть свои отношения с окружающими. К советам некоторых из них следует больше прислушиваться, а общение с теми, кто вас предал, прервите.

Козерог

Хороший период у Козерогов, чтобы пересмотреть привычный образ жизни и внести в него корректировки. Рекомендуется добавить спорт и больше заниматься самообразованием в свободное время. Результат не заставит себя долго ждать и многие смогут достичь таких высот, о которых раньше и не задумывались. Близкие люди будут всячески способствовать и помогать вам, так что вперёд!

Водолей

Возможно, вы получите наследство, которое достанется вам по праву. Но это даёт Водолеям не только преимущества, но и накладывает ответственность и обязательства, которые раньше не имели к вам отношения. Вам необходимо будет пересмотреть планы, потому что полученное известие о ваших близких заставит вас срочно принимать самые решительные действия.

Рыбы