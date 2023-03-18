Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Тамара Глоба назвала знак, для которого конец марта станет началом больших перемен

Тамара Глоба назвала знак, для которого конец марта станет началом больших переменФото: Global Look Press

Тамара Глоба рассказала, что к концу марта одного из знаков зодиака ждут большие перемены, сообщает Самара.24.

Речь идет о Стрельце. Перемены, которые ждут этот знак зодиака, связаны по большей части с недвижимостью. Стрельцы наконец получат решения давних вопросов, связанных с недвижимостью: вложиться в новое жилье, к примеру.

Поэтому не стоит переживать, что изменения принесут негатив – скорее наоборот, это предвестники больших перемен. Тамара Глоба советует стоять на своем не смотря ни на что.

...

  • 0

Популярное

Последние новости