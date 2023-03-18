Лыжники Коми заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по спорту глухих

18 марта на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной состоялся третий день чемпионата и первенства России по спорту глухих. Участники соревновались в лыжных гонках, сообщает пресс-служба Минспорта РК.
В индивидуальной гонке на пять километров среди женщин одержала победу спортсменка из Коми Любовь Майорова. Бронза досталась тоже спортсменке из республики Марии Горшковой.
У мужчин на дистанции 10 километров все призовые места заняли участники из Коми. Первым стал Даниил Андреев, вторым – Максим Ковалев, третьим – Роман Чирков. Особенно отличился Павел Подоров, он получил серебро на десяти километрах.