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Лыжники Коми заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по спорту глухих

Лыжники Коми заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по спорту глухихМинспорта Коми

18 марта на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной состоялся третий день чемпионата и первенства России по спорту глухих. Участники соревновались в лыжных гонках, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

В индивидуальной гонке на пять километров среди женщин одержала победу спортсменка из Коми Любовь Майорова. Бронза досталась тоже спортсменке из республики Марии Горшковой.

У мужчин на дистанции 10 километров все призовые места заняли участники из Коми. Первым стал Даниил Андреев, вторым – Максим Ковалев, третьим – Роман Чирков. Особенно отличился Павел Подоров, он получил серебро на десяти километрах. 

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