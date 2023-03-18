Жительница Коми судилась с магазином из-за одеяла

Мировой судья Пармского судебного участка разрешил спор между жительницей Усинска и магазином.

Суть проблемы заключалась в следующем: женщина купила в одном из магазинов одеяло и расплатилась за него частично сертификатами. Чуть позже она поняла, что одеяло оказалось неподходящего размера. Поэтому она обратилась в магазин, чтобы вернуть покупку, но получила отказ. Такое решение в магазине объяснили тем, что жительница Усинска не покупала сама подарочный сертификат.