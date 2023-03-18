В Коми похолодает до -27 градусов

Из архива "Про Город Сыктывкар"

18 марта погода начнет портиться. Жителей Коми ждут похолодание, гололёд и метели. Кроме этого метеорологи прогнозируют порывистый ветер, который будет достигать 14 м\с. Будет облачно с прояснениями, температура ночью -8...-13, при прояснении -16...-21, днем +1...-4, на северо-востоке -3...-8°С. На дорогах гололедица.

А вот на крайнем серево-востоке температура воздуха составит -22...-27°С. Днем там временами возможен небольшой снег, гололед. Ветер поменяется на юго-западный, западный 8-13 м/с, порывами 15-17 м/с, метель. Температура повысится до -7...-12°С.