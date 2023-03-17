После пожара на котельной в Коми, прокуратура узнала о нарушениях в компании

Усинская прокуратура завершила проверку ООО “Усинская тепловая компания”, которая началась после возгорания нефтяных контейнеров на территории котельной в поселке Усадор.
3 февраля 2023 года на котельное случилось ЧП. Во время возгорания работники получили ожоги рук и лица. Госпитализация им не потребовалась.
В рамках проверки стало известно, что подрядная организация нарушила правила безопасности, чем причинила ООО “Усинская тепловая компания” крупный ущерб.
После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности, которое повлекло причинение крупного ущерба по неосторожности.
Также ведомство возбудило четыре административных дела в адрес компании и ее должностных лиц.