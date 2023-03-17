После пожара на котельной в Коми, прокуратура узнала о нарушениях в компании

Усинская прокуратура завершила проверку ООО “Усинская тепловая компания”, которая началась после возгорания нефтяных контейнеров на территории котельной в поселке Усадор.

3 февраля 2023 года на котельное случилось ЧП. Во время возгорания работники получили ожоги рук и лица. Госпитализация им не потребовалась.