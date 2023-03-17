В Коми более 600 человек ожидают свою заработную плату

В региональном правительстве обсудили меры по погашению задолженности по выплатам сотрудникам, которые появились у некоторых предприятий.
Само заседание провела зампред правительства республики Лариса Карачева. Она отметила, что уровень задолженности по выплатам работникам на конец 2022 года в Коми остался достаточно высоким.
Также ситуация стала сложнее после введенного моратория в прошлом году на проверки предпринимателей.
Как подчеркнула Лариса Карачева, с начала этого года можно увидеть постепенное погашение задолженности по оплате труда в Коми. Общая сумма задолженности на сегодня составляет около 78 миллионов рублей. Такая ситуация наблюдается в 17 организациях, а 616 сотрудников ждут свою заработную плату.