В Коми более 600 человек ожидают свою заработную плату

В региональном правительстве обсудили меры по погашению задолженности по выплатам сотрудникам, которые появились у некоторых предприятий. Само заседание провела зампред правительства республики Лариса Карачева. Она отметила, что уровень задолженности по выплатам работникам на конец 2022 года в Коми остался достаточно высоким.

Также ситуация стала сложнее после введенного моратория в прошлом году на проверки предпринимателей.