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В Коми более 600 человек ожидают свою заработную плату

В Коми более 600 человек ожидают свою заработную платуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В региональном правительстве обсудили меры по погашению задолженности по выплатам сотрудникам, которые появились у некоторых предприятий.

Само заседание провела зампред правительства республики Лариса Карачева. Она отметила, что уровень задолженности по выплатам работникам на конец 2022 года в Коми остался достаточно высоким.

Также ситуация стала сложнее после введенного моратория в прошлом году на проверки предпринимателей.

Как подчеркнула Лариса Карачева, с начала этого года можно увидеть постепенное погашение задолженности по оплате труда в Коми. Общая сумма задолженности на сегодня составляет около 78 миллионов рублей. Такая ситуация наблюдается в 17 организациях, а 616 сотрудников ждут свою заработную плату.

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