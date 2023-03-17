В Коми похолодает: синоптики дали прогноз на выходные

В субботу, 18 марта, будет ооблачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, гололедно-изморозевое отложение. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с, метель. Температура ночью -8...-13, при прояснении -16...-21, днем +1...-4, на северо-востоке -3...-8°С. На дорогах гололедица.

На крайнем северо-востоке ночью будет преимущественно без осадков. Ветер подует северный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха составит -22...-27°С. Днем там временами возможен небольшой снег, гололед. Ветер поменяется на юго-западный, западный 8-13 м/с, порывами 15-17 м/с, метель. Температура повысится до -7...-12°С.