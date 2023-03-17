В Сыктывкаре проходит выставка культового итальянского fashion-фотографа

В Сыктывкаре со 2 февраля по 2 апреля в Центре культурных инициатив “Югор” проходит выставка итальянского фотографа Джана Паоло Барбьери “Мода и вымысел”. Там представлено более 70 самых узнаваемых работ автора разных лет, начиная с 1960-х и до конца 1990-х.
На фотографиях запечатлены женщины в эксцентричных, откровенных, элегантных и утонченных образах. Автор передает это с помощью необычного сочетания цветов, ярких концепций и игры с контрастом. Многие работы провокационны.
Паоло Барбьери – автор обложки первого номера итальянского Vogue. Его считают одним из лучших портретистов в истории мировой фотографии. Он снимал Одри Хепберн, Софи Лорен, Монику Белуччи, Верушку, Вивьен Вествуд. На фото есть и русская модель Татьяна Завьялова.
Среди работ автора также выделяется Моника Беллуччи. В серии для итальянского модного дома Dolce&Gabbana актриса предстает почти обнаженной, ее тело прикрыто легкой полупрозрачной материей.