В Сыктывкаре проходит выставка культового итальянского fashion-фотографа

В Сыктывкаре со 2 февраля по 2 апреля в Центре культурных инициатив “Югор” проходит выставка итальянского фотографа Джана Паоло Барбьери “Мода и вымысел”. Там представлено более 70 самых узнаваемых работ автора разных лет, начиная с 1960-х и до конца 1990-х.

На фотографиях запечатлены женщины в эксцентричных, откровенных, элегантных и утонченных образах. Автор передает это с помощью необычного сочетания цветов, ярких концепций и игры с контрастом. Многие работы провокационны.