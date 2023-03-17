РИА Новости:Акции Сбербанка подскакивали более чем на 8% после рекомендаций по дивидендам

Обыкновенные акции Сбербанка подскакивали более чем на 8%, обновив максимум с февраля 2022 года, после рекомендаций набсовета банка по дивидендам, следует из данных Московской биржи.

К 14.06 мск привилегированные акции Сбербанка растут на 7,17%, его обыкновенные акции – на 7,6%. Обыкновенные акции банка уже максимально подскакивали на 8,3%, до 190,06 рубля – максимума с февраля 2022 года.