РИА Новости:Акции Сбербанка подскакивали более чем на 8% после рекомендаций по дивидендам

Обыкновенные акции Сбербанка подскакивали более чем на 8%, обновив максимум с февраля 2022 года, после рекомендаций набсовета банка по дивидендам, следует из данных Московской биржи.
К 14.06 мск привилегированные акции Сбербанка растут на 7,17%, его обыкновенные акции – на 7,6%. Обыкновенные акции банка уже максимально подскакивали на 8,3%, до 190,06 рубля – максимума с февраля 2022 года.
Как ранее в пятницу сообщил глава "Сбера" Герман Греф, набсовет Сбербанка рекомендовал выплату рекордных в истории банка дивидендов в размере 565 миллиарда рублей. Сбербанк выплатит дивиденды-2022 из расчета 25 рублей на одну акцию, они будут равны для обыкновенной и привилегированной бумаги.