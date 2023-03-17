Проекты Сбера победили в национальной премии «Событие года»

Сбер стал победителем национальной премии «Событие года» в двух номинациях. Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») признана лучшей в номинации «Образовательно-просветительское событие года» и лауреатом в номинации «Гибридное событие года». Торжественное открытие крупнейшего в России светомузыкального фонтана Сбера в Дербенте стало событием года в номинации «Лучший городской праздник».

Сбер ежегодно проводит AI Journey для обмена лучшими практиками и демонстрации новейших разработок . Как отмечают в Сбере, искусственный интеллект — ключевая технология, которая во многом задаёт вектор развития общества, государства и бизнеса. В 2022 году AI Journey объединила ведущих исследователей и разработчиков в сфере искусственного интеллекта уже в седьмой раз. Конференция набрала более 55 млн просмотров, второй год подряд став одним из крупнейших профильных событий. Её смотрели из 193 стран мира. На мероприятии выступили более 150 спикеров из 50 научных и бизнес-организаций, общая продолжительность их выступлений составила 60 академических часов.