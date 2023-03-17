В Сыктывкаре почтили память погибшего бойца отряда ОМОН "Зырянин"

В столице Коми сотрудники ОМОН "Зырянин" Росгвардии республики почтили память старшины милиции Андрея Ложкина, погибшего при исполнении в Чечне 23 года назад. По традиции сотрудники и ветераны спецподразделения возложили цветы к могиле бойца и почтили его память минутой молчания.

Андрей Ложкин погиб от пули 16 марта в 2000 году на территории Северо-Кавказского региона. В то время там бушевал вооруженный конфликт. Андрей был милиционером-водителем моторизованного взвода ОМОН МВД Коми.