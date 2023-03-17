Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре почтили память погибшего бойца отряда ОМОН "Зырянин"

В Сыктывкаре почтили память погибшего бойца отряда ОМОН "Зырянин"Фото Росгвардии Коми

В столице Коми сотрудники ОМОН "Зырянин" Росгвардии республики почтили память старшины милиции Андрея Ложкина, погибшего при исполнении в Чечне 23 года назад.

По традиции сотрудники и ветераны спецподразделения возложили цветы к могиле бойца и почтили его память минутой молчания.

Андрей Ложкин погиб от пули 16 марта в 2000 году на территории Северо-Кавказского региона. В то время там бушевал вооруженный конфликт. Андрей был милиционером-водителем моторизованного взвода ОМОН МВД Коми.

За профессионализм при исполнении долга при разоружении бандформирований и наведению порядка в Чеченской Республике с сентября по декабрь 1999 года Андрей награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка". Также боец посмертно получил Орден Мужества.

...

  • 0

Популярное

Последние новости