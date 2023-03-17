В Коми появится новый праздник: День языка и письменности

В Коми предложили создать новый праздник — День коми языка и письменности. Такой проект появился на портале общественных обсуждений, где высказаться может каждый желающий.
Как сказано в пояснительной записке, с 1992 года в Коми каждое третье воскресенье мая отмечается День коми письменности, но Дня коми языка все еще нет. В связи с этим в правительстве проработали вопрос Дня коми письменности в День коми языка и письменности.
Этот день предлагается сделать праздничным, но нерабочим он все же не станет.
После принятия указ вступит в силу с 1 мая 2023 года.