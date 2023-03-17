Гороскоп на 17 марта: Близнецов ждут поездки, а Рыб - продуктивный день

Овен: В этот день удача на стороне Овнов. Вы почувствуете её влияние во время общения с окружающими. Вероятно, удастся наладить контакт с клиентами или давними родственниками. Как никогда повысится уровень вашей энергии, это также расположит собеседников. Используйте свой дар для достижения когда-то поставленных целей. Телец: Звезды наделят Тельцов огромным количеством ресурсов. Вы сумеете свернуть любые горы. Однако, главный ваш инструмент — это мышление. Постарайтесь максимально напрячь мозг в этот день. Только так удастся продвинуть свои идеи в общество. Ну или хотя бы делайте вид эрудированного человека.

Близнецы: Астрологи говорят, что Близнецов в ближайший день ждут короткие поездки. Несмотря на их непродолжительность, интересных моментов будет все же предостаточно. Вероятно, вы пройдёте известный курс повышения квалификации. Желание может возникнуть неожиданно, так что для начальства это окажется таким же сюрпризом.

Рак: У представителей данного знака все будет не так однозначно, как у остальных. В начале дня возможны конфликты, которые создадут несколько препятствий для рабочей сферы. Однако, после двенадцати часов влияние положительных тенденций увеличится и вы даже сможете пополнить собственный бюджет.

Лев: Астрологи говорят, что у Львов появится потребность в новых ощущениях. Обыденные события уже порядком надоели и не приносят никакого удовольствия. Чтобы повысить уровень своей жизни, необходимо выйти из зоны комфорта. Проявите себя в творчестве, в нем вы раскроете некоторые свои способности.

Дева: Порой голова Дев будет буквально взрываться от количества идей. Однако, не торопитесь их тут же реализовывать. Важно определить для себя основные и приняться воплощать в жизнь. Не бойтесь искать единомышленников, они гораздо ближе, чем вы можете себе представить.

Весы: Некоторые желания представителей знака Весы могут исполниться в ближайшие двадцать четыре часа. Звезды посчитали, что вы достойны этого. Однако, постарайтесь не распространяться о подобном подарке судьбы. Кроме того, вы можете обзавестись наставником, который даст вам ценные знания и полезные советы.

Скорпион: Приятные стечения обстоятельств позволят Скорпионам расслабиться в ближайшие двадцать четыре часа. По этой причине можно не строить четких планов на день, все равно придется действовать спонтанно и на ходу. Возможно, вы обнаружите увлечения в совершенно неожиданных для себя вещах.

Стрелец: Стрельцы могут почувствовать тягу к совершенно новой профессиональной деятельности. Вероятно, чужие достижения и заработная плата привлекут ваше внимание. Астрологи призывают особо не руководствоваться этими наблюдениями, а направить все силы на улучшение своей жизни. Вы должны насладиться изменениями.

Козерог: Звезды гороскопа уверены, что в личной жизни Козерогов ожидаются перемены. Наконец у вас появится время и на амурные дела. Вероятно, вы встретите ту самую любовь, о которой долгое время грезили. Кроме того, получится расширить круг своих друзей. Кто-то из коллег вступит в него после очередного похода в кафе.

Водолей: Водолеям астрологи советуют избавиться от вредных привычек. Стоит всерьез заняться здоровьем и сменить образ жизни. От этого будет зависеть не только ваше самочувствие, но и успешность карьеры. Пока вы не перестанете себя губить, жизненные обстоятельства останутся на прежнем уровне.