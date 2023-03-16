В Коми подешевели телевизоры

Региональный комистат опубликовал информацию по изменению потребительских цен на товары в Коми с 7 по 13 марта этого года.

За прошлую неделю в Коми выросли цены на муку – на 12,9%, мясо птиц – на 2,9%, на сыры на 2,4% и на хлеб – на 1,2-1,44%. При этом некоторые позиции стали дешевле: пшено подешевело на 7,0%, масло подсолнечное – на 2,1%, а греча – на 3,4%.