В Коми подешевели телевизоры

Региональный комистат опубликовал информацию по изменению потребительских цен на товары в Коми с 7 по 13 марта этого года.
За прошлую неделю в Коми выросли цены на муку – на 12,9%, мясо птиц – на 2,9%, на сыры на 2,4% и на хлеб – на 1,2-1,44%. При этом некоторые позиции стали дешевле: пшено подешевело на 7,0%, масло подсолнечное – на 2,1%, а греча – на 3,4%.
Цены на лук, помидоры и морковь выросли на 4-6,2%. На огурцы, картофель и капусту при это уменьшились на 8,5-0,8%.
Телевизоры и схожая электроника стала дешевле на 3,8%.
Цены на бензин – не изменились, но дизельное топливо стало дешевле на 0,2%.