Лыжники из Коми одержали победу на чемпионате России по спорту для глухих

16 марта на республиканском лыжном комплексе им. Раисы Сметаниной начался чемпионат и первенство России по спорту для глухих. Сегодня прошла дисциплина по лыжным гонкам.
Как рассказали в Минспорте региона, на соревнованиях примут участие 60 спортсменов из 11 субъектов РФ. В первый день чемпионата, спортсмены показывали свои силы в гонке с раздельным стартом классическим стилем на дистанции в 5 и 10 километров.
Среди девушек 2004-2008 года рождения, золото завоевала Олеся Левковская из Владимирской области. Ксения Худенко из Москвы и лыжница из Коми Ольга Кызъюрова получили серебренную и бронзовую медаль.
Из юношей того же года рождения лучшим стал Кирилл Тутаев из Удмуртии. Павел Подоров из Коми получил серебро. Бронза досталась москвичу Вадиму Дегтереву.
Завтра на стадионе стартует классический спринт, а в субботу, 18 марта, пройдут гонки с раздельным стартом на 5 и 10 километром, после чего чемпионат завершится эстафетами.