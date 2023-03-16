Лыжники из Коми одержали победу на чемпионате России по спорту для глухих

16 марта на республиканском лыжном комплексе им. Раисы Сметаниной начался чемпионат и первенство России по спорту для глухих. Сегодня прошла дисциплина по лыжным гонкам.

Как рассказали в Минспорте региона, на соревнованиях примут участие 60 спортсменов из 11 субъектов РФ. В первый день чемпионата, спортсмены показывали свои силы в гонке с раздельным стартом классическим стилем на дистанции в 5 и 10 километров.