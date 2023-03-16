Сыктывкарец отправился в тюрьму за самодельные нунчаки

Как сообщила республиканская прокуратура, сыктывкарский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего жителя столицы Коми. Мужчину признали виновным в незаконном сбыте холодного оружия.
Суд установил, что в августе 2022 года осужденный подарил приятелю нунчаки, которые самостоятельно изготовил 20 лет назад.
Эксперт установил, что “подарок” является холодным оружием ударно-дробящего действия. В свою очередь подсудимый признал вину полностью.
Мужчине назначили лишение свободы на 8 месяцев в колонии строгого режима.