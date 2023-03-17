Сбер в Коми: ипотека остаётся драйвером кредитования физлиц в 2023 году

В феврале 2023 года Сбер в Республике Коми выдал на 16 процентов больше ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на общую сумму 1,3 млрд рублей (рост 15%).

Доля льготной ипотеки в Республике Коми сохраняется в пределах 45 процентов от всего объёма выданных кредитов на жильё. Продолжает расти спрос на семейную ипотеку. В феврале такие кредиты в Сбербанке получили 122 семьи с детьми на сумму почти 353 млн рублей .

Вторичное жильё по-прежнему сохраняет лидерство по доле: 56 процентов против 44 на первичном рынке. Постепенно доля первичного рынка растёт преимущественно за счёт госпрограмм.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка: «Результаты двух первых месяцев 2023 года показывают, что дайвером кредитования физлиц в Сбере остаётся ипотека. Её доля в розничном кредитном портфеле Северо-Западного банка увеличилась на 0,3 процентных пункта – до 65,5 процентов. Люди по-прежнему активно пользуются этим инструментом, чтобы, не откладывая вопрос на потом, переехать в собственное жильё. Мы, в свою очередь, помогаем им пройти этот этап максимально быстро и комфортно, в том числе с использованием электронных сервисов банка».