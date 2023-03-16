Тамара Глоба назвала единственный знак, кого во второй половине марта ждут большие траты

Известный астролог Тамара Глоба, составив гороскоп для людей, рожденных под этим знаком, предупредила их, что вторая половина марта будет связана с переменами. И они коснутся не только отношений с близкими людьми, но и рабочих моментов.

Этот знак — Дева. По-новому будут для Дев выстраиваться вопросу карьеры. Причем руководство поставит на вид все прежние промахи. Но в то же время предложит участие в событии, в которое Девы непременно должны будут вписаться, осваивая новые возможности. И они будут способствовать переменам в работе, а также в финансовых вопросах. Но в будущем. Не сейчас.