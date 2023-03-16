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Тамара Глоба назвала единственный знак, кого во второй половине марта ждут большие траты

Тамара Глоба назвала единственный знак, кого во второй половине марта ждут большие тратыСкриншот из видео

Известный астролог Тамара Глоба, составив гороскоп для людей, рожденных под этим знаком, предупредила их, что вторая половина марта будет связана с переменами. И они коснутся не только отношений с близкими людьми, но и рабочих моментов.

Этот знак — Дева. По-новому будут для Дев выстраиваться вопросу карьеры. Причем руководство поставит на вид все прежние промахи. Но в то же время предложит участие в событии, в которое Девы непременно должны будут вписаться, осваивая новые возможности. И они будут способствовать переменам в работе, а также в финансовых вопросах. Но в будущем. Не сейчас.

А сейчас появится острая необходимость новых трат. Без них никак не обойтись, что значительно опустошит кошелек рожденных под знаком Девы. А потому нужно очень внимательно просеивать через решето разума события и планы. Особенно те, которые связаны с вопросом денег. Иначе представителей этого знака просто постигнет крах с финансовой точки зрения.

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