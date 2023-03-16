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В Коми раскрыли убийство 22-летней давности

В Коми раскрыли убийство 22-летней давности

В Ухте завершено расследование убийства 39-летнего горожанина во время ограбления. Это произошло еще 2001 году, но раскрыть преступление удалось только сейчас.

По данным следствия, в марте 2001 года в Ухте обвиняемый, которому тогда было всего 17 лет и его подельник вломились в чужую квартиру, в которой, как они полагали, находится ценное имущество и деньги. Во время нападения обвиняемый убил хозяина жилища ножом. Тот умер от кровопотери прямо на лестничной клетке подъезда.

Раскрыть преступление удалось благодаря работе следователей с другими силовыми структурами и изучению материалов уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы.

Дело скоро рассмотрят в суде.

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