В Коми утверждена единая дата выплат из материнского капитала

Начиная с июня 2023 года во всех регионах будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства пятого числа каждого месяца. Об этом сообщили в отделении Социального фонда по Коми.

Поступать они будут не за текущий, а за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги поступят получателям, в том числе проживающим в Коми, 5 июня. В апреле будет действовать переходный период, в соответствии с которым выплата за апрель жителям Коми поступит 14 апреля.