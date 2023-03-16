Сбер: в Республике Коми растёт интерес к юаням

По данным Северо-Западного банка Сбербанка, в феврале по сравнению с январем 2023 года спрос на вклады физлиц в юанях вырос на 80 процентов . Объем привлеченных денежных средств на срочные счета в китайской валюте увеличился на 40 процентов.

Наибольший рост интереса к сбережениям в юанях Сбер зафиксировал в Северной столице, Мурманске, Архангельске и Республике Коми, где в феврале срочные вклады в юанях открывали в два и более раз чаще, чем месяцем ранее.