Сбер: в Республике Коми растёт интерес к юаням

По данным Северо-Западного банка Сбербанка, в феврале по сравнению с январем 2023 года спрос на вклады физлиц в юанях вырос на 80 процентов. Объем привлеченных денежных средств на срочные счета в китайской валюте увеличился на 40 процентов.
Наибольший рост интереса к сбережениям в юанях Сбер зафиксировал в Северной столице, Мурманске, Архангельске и Республике Коми, где в феврале срочные вклады в юанях открывали в два и более раз чаще, чем месяцем ранее.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО «Сбербанк»:
«Рост интереса и доверия клиентов к вкладам Сбера в юанях можно объяснить, как в целом популяризацией китайской валюты на рынке, так и привлекательными условиями по депозиту «Вклад в юанях».
С учётом капитализации максимальная ставка по вкладу достигает 2,59% годовых. Ставка зависит от суммы и срока депозита. Открыть такой вклад можно через цифровой сервис СберБанк Онлайн и в отделениях Сбера с помощью сотрудника банка.
Подробнее о «Вкладе в юанях» — на сайте банка.