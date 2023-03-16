В ходе СВО погибли еще два жителя Коми

На территории проведения спецоперации геройски погибли два уроженца Коми: старшина 1-й статьи Артур Ахметшин из Усинска и рядовой Роман Попович из Троицко-Печорска.

Артур был мастером-номера расчета минометного взвода, а Роман служил в должности стрелка. Владимир Уйба отметил мужество и отвагу, с которыми бойцы защищали родину до последней капли крови. Он сравнил их подвиг с поступком прадедов, которые бились с захватчиками в сороковые годы.