Врач рассказала, почему растет живот и как его убрать

Есть масса причин, провоцирующих жировые отложения в области живота. В их числе факторы, на которые человеку повлиять сложно — генетическая предрасположенность, гормональные изменения при менопаузе. Однако остальные причины вполне берутся под контроль и корректируются. Об этом рассказала врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко.
В интервью aif.ru врач посоветовала проверить свои привычки в еде, если дело не в гормонах и наследственности. Достаточно начать со снижения сахара в рационе — это первый шаг. Кроме того, следует минимизировать пустые калории и не допускать изобилия жиров. Все это поможет начать долгожданное расставание с лишним весом.
Стоит помнить, что в борьбе с лишним жиром крайне важна физическая активность. Это необязательно спортзал или изнурительные тренировки дома — эффект будет, если с изменением питания вы будете больше времени уделять элементарным вещам (ежедневным прогулкам на свежем воздухе, домашней уборке).
Также важно хорошо высыпаться, избегать эмоциональных переживаний, возможно, с помощью успокоительных и различных практик - если самостоятельно справиться со стрессом не получается.
Кроме того, стоит обратить особое внимание на работу кишечника. Известно, что во флоре людей с избыточным весом больше бактерий-фирмикутов, которые провоцируют значительное потребление калорий из продуктов. И не нужно торопиться худеть, сидеть на диетах и работать только над зоной живота, если вы практикуете упражнения. Уменьшить висцеральный жир изолированно не получится, следует работать над снижением общего процента жира в теле, подчеркнула врач, пишет "РГ".