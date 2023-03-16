Врач рассказала, почему растет живот и как его убрать

Есть масса причин, провоцирующих жировые отложения в области живота. В их числе факторы, на которые человеку повлиять сложно — генетическая предрасположенность, гормональные изменения при менопаузе. Однако остальные причины вполне берутся под контроль и корректируются. Об этом рассказала врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко.

В интервью aif.ru врач посоветовала проверить свои привычки в еде, если дело не в гормонах и наследственности. Достаточно начать со снижения сахара в рационе — это первый шаг. Кроме того, следует минимизировать пустые калории и не допускать изобилия жиров. Все это поможет начать долгожданное расставание с лишним весом.