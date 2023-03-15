Ухта может стать “Городом трудовой доблести”

Как заявил мэр города, Ухта достойна этого звания, так как в годы Великой Отечественной Войны в этом городе были созданы все крупные предприятия, из-за чего Ухта стала крупным промышленным центром.

Ранее, 10 сентября 2021 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания “Город трудовой доблести” куда вошли 12 городов страны. Среди них оказалась и Воркута. В рамках этого указа, в городах с таким званием устанавливают стелу с изображением города и текстом указа президента. Также 1, 9 мая и в день города проводятся мероприятия и публичные салюты.

