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Ухта может стать “Городом трудовой доблести”

Ухта может стать “Городом трудовой доблести”Фото со страницы Магомеда Османова

На своей странице ВКонтакте мэр Ухты Магомед Османов сообщил, что местные депутаты поддержали предложение присвоить Ухте звание “Город трудовой доблести”.

Как заявил мэр города, Ухта достойна этого звания, так как в годы Великой Отечественной Войны в этом городе были созданы все крупные предприятия, из-за чего Ухта стала крупным промышленным центром.

“Почему мы хотим получить это звание? Чтобы увековечить память предков, трудившихся в военные годы”, – заявил глава ухтинской администрации Магомед Османов.

Ранее, 10 сентября 2021 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания “Город трудовой доблести” куда вошли 12 городов страны. Среди них оказалась и Воркута. В рамках этого указа, в городах с таким званием устанавливают стелу с изображением города и текстом указа президента. Также 1, 9 мая и в день города проводятся мероприятия и публичные салюты.
 

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