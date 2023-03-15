В Коми 12 человек попались на “удочку” мошенников-попутчиков

Как сообщили в МВД по Коми, некоторым жителям Коми предложили оплатить бронирование места в машине по ссылке. Сам сайт был похож на настоящий, но после введения данных банковской карты со счета пропадали средства.

Например, в Сосногорском районе мужчина написал в полицию заявление о мошенничестве. Местный житель перевел мошенникам деньги в сумме 3,7 тысяч рублей, после договоренности с “водителем” о поездке. Мужчина ввел данные банковской карты на поддельном сайте, а мошенники перестали выходить на связь.