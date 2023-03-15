В Коми 12 человек попались на “удочку” мошенников-попутчиков

Как сообщили в МВД по Коми, некоторым жителям Коми предложили оплатить бронирование места в машине по ссылке. Сам сайт был похож на настоящий, но после введения данных банковской карты со счета пропадали средства.
Например, в Сосногорском районе мужчина написал в полицию заявление о мошенничестве. Местный житель перевел мошенникам деньги в сумме 3,7 тысяч рублей, после договоренности с “водителем” о поездке. Мужчина ввел данные банковской карты на поддельном сайте, а мошенники перестали выходить на связь.
Похожая история случилась с пенсионеркой из Сысольского района. Она зарезервировала поездку и отправила 10,5 тысяч рублей ненастоящему водителю.
Житель Ухты таким же обманным путем лишился денег. После общения с, якобы настоящим попутчиком, мужчина перечислил злоумышленнику 47 тысяч рублей.
По всем случаям были возбуждены уголовные дела о краже средств с банковского счета.