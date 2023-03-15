Когда сыктывкарские родители смогут заявить ребенка в первый класс в 2023 году

Министерство образование и науки республики рассказало о порядке подачи заявлений в первые классы школ Коми родителями в 2023 году. Так, сроки приемной кампании стартуют во всем регионе 30 марта в 9:00. Завершится прием – 30 июня 2023 года. Если же родители собираются отдать ребенка в школу, к которой не прикреплены по месту жительства, то прием начнется с 6 июля при наличии свободных мест, а закончится 5 сентября.

Подать заявления родители могут следующими способами: лично в школу, почтовым отправлением, дистанционно в электронной форме «Запись в школу» на Едином портале государственных и муниципальных услуг и дистанционно в электронной форме через портал Дети11.рф.

При подаче заявления в электронной форме необходимо предоставить документы в школу, но сделать это можно и позднее в любой удобный день. При этом датой регистрации заявления считается дата его подачи.

Для подачи заявления через Госуслуги, у родителя должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги.