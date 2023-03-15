В Коми директор управляющий компании предстанет перед судом за долг в 10 миллионов рублей

Следственный отдел по России в городе Воркута завершил расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании. Мужчину обвиняют в сокрытии денежных средств организации, за счет которых нужно налоговикам взыскать задолженность.

Как выяснило следствие, в 2022 году подсудимый, зная о задолженности организации по налогам на сумму более 10 миллионов рублей, скрыл от налоговых работников 6 миллионов рублей, по которым должно было пройти взыскание недоимки.