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Диетолог назвала продукты, снижающие риск переломов у пожилых

Диетолог назвала продукты, снижающие риск переломов у пожилых

Врач-терапевт диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о продуктах, которые могут спасти от переломов, особенно в пожилом возрасте. В список попали зелень, белокочанная капуста, куриные яйца и бобовые .

Чтобы сохранить кости, организму нужны кальций и магний. Проще всего получить их из свежей зелени. Петрушка, кресс-салат и базилик содержат кальций, и магний в огромном количестве.

Больше всего кальция содержится белокочанной капусте, куриных яйцах, а особенно в яичном желтке. Также можно добавить в этот список сыр, орехи и бобовые. Также стоит включить в рацион рыбу северных морей, где есть витамин D3.

Впрочем, не только еда может помочь сохранить здоровье костей. Главное — это физическая активность. Именно благодаря работе мышечных групп кости становятся прочнее. Если мышцы не будут работать, можно заработать остеопороз даже правильном питании, пишет портал m24.ru.

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