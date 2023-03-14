Диетолог назвала продукты, снижающие риск переломов у пожилых

Врач-терапевт диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о продуктах, которые могут спасти от переломов, особенно в пожилом возрасте. В список попали зелень, белокочанная капуста, куриные яйца и бобовые .

Чтобы сохранить кости, организму нужны кальций и магний. Проще всего получить их из свежей зелени. Петрушка, кресс-салат и базилик содержат кальций, и магний в огромном количестве.