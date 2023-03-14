Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Раку будет очень трудно, а Деве не стоит надеяться на себя: гороскоп на 14 марта

Раку будет очень трудно, а Деве не стоит надеяться на себя: гороскоп на 14 мартаPG11.ru

Овен

Овну потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Овну мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Овна в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Овну бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

Телец

Тельцу будет полезна хорошая трудотерапия – даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Тельца пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Телец заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Близнецы

Близнецы в течение дня могут периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать их с небес на землю. От Близнецов потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Близнецам удастся втянуться в активный режим, их день пройдет очень продуктивно. Если же они так и не смогут, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Рак

Раку будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня он будет достаточно рассеян и склонен отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Рака будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за день Рак, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ему стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Лев

Звезды гороскопа советуют Льву посвятить 10 марта бизнесу, карьере, переговорам, а также всему, что с этим связано. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно в этот день  – будет легче найти компромисс. Если же работа Льва не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., ему стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Дева

Деве не стоит надеяться только на себя – звезды гороскопа не располагают ее к трудовым подвигам, а вот к лени – очень даже. Так что если дела в этот день отложить не получится, остается одно: положиться на чью-либо помощь или хотя бы совет. Возможно, Дева будет слишком завалена делами, и ей придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Дева не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Дева сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумала.

Весы

Весы вдруг почувствуют в себе лидерские задатки. И не без оснований – день действительно склоняет их к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Весы хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Весов будут продуманными и взвешенными, у них есть шанс показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Скорпион

В течение дня Скорпион неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому Скорпиону стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах. А еще лучше будет посвятить этот день какому-либо творчеству – это то, что у вас будет получаться лучше всего!

Стрелец

Ситуация в целом обещает складываться для Стрельца замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь – не математика. В ней есть такие факторы, как «везучесть», «удачливость», и Стрелец имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Стрельца удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Козерог

Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Козерогу стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют Козерогу: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Водолей

Водолей сумеет убедить кого угодно в чем угодно – если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Водолей сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Водолея это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же есть необходимость вести переговоры с партнерами – лучшего переговорщика, чем Водолей, не найти!

Рыбы

Рыбы должны гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути они встретят чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Рыб окружающие могут «не расслышать», идею зарубить на корню, а предложение – бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Рыбы не отступят, то рано или поздно достигнут своей цели.

...

  • 0

Популярное

Последние новости