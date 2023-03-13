В Коми запретили передвигаться по зимнику

В Усинске из-за плюсовой температуры запретили передвигаться в отдаленные села на автомобиле по зимнику. Соответствующий документ узаконил мэр города Николай Такаев.

Автодвижение по зимнику ограничат с 13 по 17 марта. Запрет коснется всех транспортных средств, если общий вес превысит три тонны. Это ограничение начинает действовать с 17 километра автодороги Усть-Уса - Усинск в сторону автодороги Денисовка - Мутный Материк.