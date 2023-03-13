Решение Сбера для спортивных объектов победило в конкурсе стартапов

Сервис Сбера «Спорт Рядом» стал лауреатом открытого конкурса стартапов «Цифровое решение для государственного учреждения» в номинации «Лучшее комплексное ИТ-решение для цифровизации спортивных объектов». Церемония награждения состоялась на форуме «Мы вместе. Спорт».
«Спорт Рядом» автоматизирует работу спортивных объектов. Российским физкультурно-оздоровительным комплексам (ФОК) он помогает принимать управленческие решения с помощью онлайн-аналитики, а клиентам — узнать больше об услугах спорткомплексов и приобрести их в мобильном приложении. Сервис контролирует доступ на спортивный объект, ведёт статистику посещений, позволяет оптимизировать бизнес-процессы, создавать и редактировать расписание услуг.
Мобильное приложение покажет пользователю все подключённые спортивные объекты в интересующем его населённом пункте, расписание и стоимость услуг, поможет записаться на занятие и оплатить абонемент банковской картой или по SberPay.
Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка:
Это первая премия нашего инновационного спортивного сервиса. Мы рады, что эксперты высоко оценили нашу работу, которая меняет опыт посещения спортивных объектов по всей стране. 71 физкультурно-оздоровительный комплекс уже использует «Спорт Рядом», и их количество растёт с каждым днём. Важно, что наш сервис адаптирован для спортивных организаций любого масштаба — от небольших секций до огромных спортивных арен. Он учитывает особенности работы бюджетных предприятий, может администрировать муниципальные задания и некоммерческую деятельность таких учреждений, что ещё больше расширяет сферу его применения.