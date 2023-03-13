Решение Сбера для спортивных объектов победило в конкурсе стартапов

Сервис Сбера «Спорт Рядом» стал лауреатом открытого конкурса стартапов «Цифровое решение для государственного учреждения» в номинации «Лучшее комплексное ИТ-решение для цифровизации спортивных объектов». Церемония награждения состоялась на форуме «Мы вместе. Спорт».

«Спорт Рядом» автоматизирует работу спортивных объектов. Российским физкультурно-оздоровительным комплексам (ФОК) он помогает принимать управленческие решения с помощью онлайн-аналитики, а клиентам — узнать больше об услугах спорткомплексов и приобрести их в мобильном приложении. Сервис контролирует доступ на спортивный объект, ведёт статистику посещений, позволяет оптимизировать бизнес-процессы, создавать и редактировать расписание услуг.

Мобильное приложение покажет пользователю все подключённые спортивные объекты в интересующем его населённом пункте, расписание и стоимость услуг, поможет записаться на занятие и оплатить абонемент банковской картой или по SberPay.